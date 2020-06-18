Побег российского чиновника от следователей попал на видео

Руководитель департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска совершил попытку побега после того, как его поймали на получении взятки. Видеозапись побега чиновника обнародовал Следственный комитет.

Российские чиновники побили рекорды по коррупции

На кадрах виден мужчина в костюме, который бегает по коридору, а затем забегает и выбегает из кабинета.

Затем чиновник выбегает на улицу, но там его задерживают оперативники. При этом у пойманного мужчины спрашивают, зачем он пытался сбежать. По версии следствия, глава департамента получил взятку в 200 тысяч рублей от одной из компаний, которая претендовала на проведение работ по ремонту сетей водоснабжения.

Ранее Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы России: в список попали Мордовия, Чувашия, Архангельская Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская, Тюменская области и на Камчатка, передает RT.

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ФОТО: pxhere.com
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