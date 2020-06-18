Побег российского чиновника от следователей попал на видео

На кадрах виден мужчина в костюме, который бегает по коридору, а затем забегает и выбегает из кабинета.



Затем чиновник выбегает на улицу, но там его задерживают оперативники. При этом у пойманного мужчины спрашивают, зачем он пытался сбежать. По версии следствия, глава департамента получил взятку в 200 тысяч рублей от одной из компаний, которая претендовала на проведение работ по ремонту сетей водоснабжения.