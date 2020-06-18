Побег российского чиновника от следователей попал на видео
Руководитель департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска совершил попытку побега после того, как его поймали на получении взятки. Видеозапись побега чиновника обнародовал Следственный комитет.
На кадрах виден мужчина в костюме, который бегает по коридору, а затем забегает и выбегает из кабинета.
Затем чиновник выбегает на улицу, но там его задерживают оперативники. При этом у пойманного мужчины спрашивают, зачем он пытался сбежать. По версии следствия, глава департамента получил взятку в 200 тысяч рублей от одной из компаний, которая претендовала на проведение работ по ремонту сетей водоснабжения.
Ранее Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы России: в список попали Мордовия, Чувашия, Архангельская Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская, Тюменская области и на Камчатка, передает RT.
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