В Истре начали проверку после побега подсудимых из изолятора

В отделе МВД подмосковной Истры организована проверка после побега подсудимых из изолятора временного содержания, об этом сообщило РИА Новости.

Пять арестованных сбежали из изолятора в Истре, предположительно отжав замки гаечным ключом. Также бежавшие сорвали навесной замок на воротах, отмечает РЕН ТВ. Также была установлена личность граждан, совершивших побег. Это Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря.

Ранее Следственный комитет озвучил подробности массового побега из изолятора в Подмосковье

