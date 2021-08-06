В Истре начали проверку после побега подсудимых из изолятора
В отделе МВД подмосковной Истры организована проверка после побега подсудимых из изолятора временного содержания, об этом сообщило РИА Новости.
Пять арестованных сбежали из изолятора в Истре, предположительно отжав замки гаечным ключом. Также бежавшие сорвали навесной замок на воротах, отмечает РЕН ТВ. Также была установлена личность граждан, совершивших побег. Это Денис Грозаву, Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря.
Ранее Следственный комитет озвучил подробности массового побега из изолятора в Подмосковье
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+22 660 / сут.
Умерли
163 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+20 141 / сут.
- В Истре начали проверку после побега подсудимых из изолятора
- Сергунина рассказала о предстоящей реставрации памятников участникам войны 1812 года
- Шойгу заявил о завершении вакцинации от COVID-19 среди военных
- Ученые впервые зафиксировали взрыв сверхновой
- Manizha рассказала о нервном срыве перед Евровидением
- Посольство РФ: Россиян среди пострадавших в ДТП на западе Турции нет
- Президент «Партизана» заявил, что арбитр засудил команду в матче с «Сочи»
- Шойгу ответил Зеленскому про Крым одесским анекдотом
- На Украине заявили, что Россия «стырила» название русского языка
- В Турции девять человек погибли в ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru