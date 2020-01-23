Самолет разбился в Австралии при тушении лесного пожара

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130, который занимался тушением лесных пожаров. В результате погибли все три человека, находившиеся на борту, сообщает РИА ФАН со ссылкой на Daily Mail.

Катастрофа произошла в штате Новый Южный Уэльс. Обломки самолета обнаружили спасатели. По какой причине C-130, пока неизвестно. Службы на земле потеряли связь с самолетом, после чего начались его поиски, передает RT.