Самолет разбился в Австралии при тушении лесного пожара
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130, который занимался тушением лесных пожаров. В результате погибли все три человека, находившиеся на борту, сообщает РИА ФАН со ссылкой на Daily Mail.
Катастрофа произошла в штате Новый Южный Уэльс. Обломки самолета обнаружили спасатели. По какой причине C-130, пока неизвестно. Службы на земле потеряли связь с самолетом, после чего начались его поиски, передает RT.
Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября 2019 года. В Университете Сиднея заявили, что в результате пожаров было уничтожено 8,4 миллиона гектаров леса и погибли более 1,2 миллиарда животных. Досконально точных подсчетов никогда не было, а какие-либо прогнозы пока невозможны, заявил в эфире НСН телеведущий Николай Дроздов.
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