Мишустин: Россия будет выпускать до 100 самолетов ежегодно

Россия с 2026 года выйдет на уровень выпуска более 100 самолетов ежегодно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы, передает ТАСС.

По его словам, авиастроительная отрасль уже получила все необходимые средства на увеличение темпов производства.

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Председатель правительства рассказал парламентариям также о том, что первый полет Sukhoi SuperJet 100 с российским двигателем ПД-8 пройдет не позже чем, через три месяца.

Он также добавил, что ПД-8 установят и на МС-21.

Премьер подчеркнул, что сейчас особенно важно сохранить набранный темп развития отрасли и модернизации производства.

Ранее, как сообщала НСН, правительство утвердило комплексную программу развития российской авиатранспортной отрасли.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АвиацияСамолетыГосдумаМихаил Мишустин

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