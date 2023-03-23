Мишустин: Россия будет выпускать до 100 самолетов ежегодно

Россия с 2026 года выйдет на уровень выпуска более 100 самолетов ежегодно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы, передает ТАСС.

По его словам, авиастроительная отрасль уже получила все необходимые средства на увеличение темпов производства.