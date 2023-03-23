Мишустин: Россия будет выпускать до 100 самолетов ежегодно
Россия с 2026 года выйдет на уровень выпуска более 100 самолетов ежегодно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая перед депутатами Госдумы, передает ТАСС.
По его словам, авиастроительная отрасль уже получила все необходимые средства на увеличение темпов производства.
Председатель правительства рассказал парламентариям также о том, что первый полет Sukhoi SuperJet 100 с российским двигателем ПД-8 пройдет не позже чем, через три месяца.
Он также добавил, что ПД-8 установят и на МС-21.
Премьер подчеркнул, что сейчас особенно важно сохранить набранный темп развития отрасли и модернизации производства.
Ранее, как сообщала НСН, правительство утвердило комплексную программу развития российской авиатранспортной отрасли.
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