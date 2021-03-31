«Рвать погоны!» Стрелков после штурма в Подмосковье напомнил чеченский опыт
По мнению экс-полковника ФСБ, штурмовать бастион вооружённого пенсионера в Подмосковье было совершенно не обязательно.
Полковник ФСБ в отставке, ветеран чеченских кампаний Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскритиковал руководство силовиков за действия при многочасовом штурме стрелка, забаррикадировавшегося в подмосковном коттедже.
«На основании того, что я читал и посмотрел, я считаю, что налицо полная профнепригодность руководителей операции. Подчеркиваю – руководителей, а не спецназа. В тех условиях, которые имели место, вообще не нужно было ничего штурмовать. Мы имели дело с человеком, который не брал заложников. Его можно было осаждать сколько угодно и вести с ним переговоры. Никакой срочности в штурме дома не было. Никакой угрозы для окружающих он, по большому счету, не представлял. Его надо было только заблокировать и вступить с ним в переговоры. И вести их день, два, пять», - заявил он.
Накануне 61-летний Владимир Барданов, который подозревался в незаконном обороте оружия, открыл огонь по полицейским и прибывшим им на помощь росгвардейцам. В ходе штурма, который продолжался 9 часов, коттедж загорелся, стрелок погиб при пожаре.
Собеседник НСН заявил, что задержать стрелка можно было, не прибегая к штурму.
«То, что было произведено, - это, извините, из разряда выбивания открытой двери головой с разбега. Хорошо еще, что весь поселок не сожгли. В моей военной практике было много подобных мероприятий - правда, в Чечне. Стрельба – это самый крайний случай. Задерживать человека желательно без стрельбы. Но если стрельба началась, в первую очередь, это недоработка опера и того, кто разрабатывал и руководил этой операцией. А уж с такими последствиями и в Подмосковье – за это, простите, надо погоны рвать и отправлять в отставку», - заключил он.
Между тем источник "Интерфакса" утверждает, что Барданов сам поджег свой дом и оборонялся, пока не погиб в огне.
Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в интервью НСН заявлял, что снайперы не смогли ликвидировать стрелка именно потому, что ситуация развивалась в коттедже, – мужчина хорошо укрывался за кирпичными стенами и не попадал силовикам в прицел.
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