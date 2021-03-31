«Рвать погоны!» Стрелков после штурма в Подмосковье напомнил чеченский опыт

Накануне 61-летний Владимир Барданов, который подозревался в незаконном обороте оружия, открыл огонь по полицейским и прибывшим им на помощь росгвардейцам. В ходе штурма, который продолжался 9 часов, коттедж загорелся, стрелок погиб при пожаре.

Собеседник НСН заявил, что задержать стрелка можно было, не прибегая к штурму.

«То, что было произведено, - это, извините, из разряда выбивания открытой двери головой с разбега. Хорошо еще, что весь поселок не сожгли. В моей военной практике было много подобных мероприятий - правда, в Чечне. Стрельба – это самый крайний случай. Задерживать человека желательно без стрельбы. Но если стрельба началась, в первую очередь, это недоработка опера и того, кто разрабатывал и руководил этой операцией. А уж с такими последствиями и в Подмосковье – за это, простите, надо погоны рвать и отправлять в отставку», - заключил он.

Между тем источник "Интерфакса" утверждает, что Барданов сам поджег свой дом и оборонялся, пока не погиб в огне.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в интервью НСН заявлял, что снайперы не смогли ликвидировать стрелка именно потому, что ситуация развивалась в коттедже, – мужчина хорошо укрывался за кирпичными стенами и не попадал силовикам в прицел.

