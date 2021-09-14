Суд в Чехии взял под стражу россиянина Александра Франчетти
Россиянина Александра Франчетти перевели в пражскую тюрьму Панкрац. Как сообщает ТАСС, решение взять его под стражу было принято городским судом Праги.
Предоставленный гражданину РФ чешский адвокат Ян Шварц опротестовал данное решение непосредственно в зале суда, в высшей чешской судебной инстанции жалобу рассмотрят через 14 дней.
Ранее представитель президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что гражданин России был задержан по международному ордеру на арест, выданному Украиной. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить основания задержания россиянина, сообщает RT.
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