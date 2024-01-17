Россиянина отправили в колонию за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ

Кроме того, россиянин должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Его обвинили в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.

Следствие установило, что мужчина при помощи подкупа пытался убедить силовика помочь знакомой гражданке Узбекистана в ходе собеседования на признание ее носителем русского языка. Злоумышленник обещал передать сотруднику ФСБ 100 тысяч рублей в обмен на то, что у женщины не будут проверять знания. При этом сама экзаменуемая передала осужденному 140 тысяч рублей — 40 тысяч он планировал оставить себе.

Оперативник сообщил о случившемся в Следственный комитет и руководству. Мужчину задержали после передачи денег сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Ранее военное следствие предъявило обвинение двум полковникам ФСБ по делу о получении взятки в размере почти 20 миллионов рублей.

