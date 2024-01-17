Россиянина отправили в колонию за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ
Суд города Краснодара приговорил к трем годам колонии мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
Кроме того, россиянин должен будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Его обвинили в посредничестве во взяточничестве и мошенничестве.
Следствие установило, что мужчина при помощи подкупа пытался убедить силовика помочь знакомой гражданке Узбекистана в ходе собеседования на признание ее носителем русского языка. Злоумышленник обещал передать сотруднику ФСБ 100 тысяч рублей в обмен на то, что у женщины не будут проверять знания. При этом сама экзаменуемая передала осужденному 140 тысяч рублей — 40 тысяч он планировал оставить себе.
Оперативник сообщил о случившемся в Следственный комитет и руководству. Мужчину задержали после передачи денег сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Ранее военное следствие предъявило обвинение двум полковникам ФСБ по делу о получении взятки в размере почти 20 миллионов рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: В России подготовят свыше 3 тысяч мест для крещенских купаний
- В болгарском Пловдиве прошла акция против демонтажа памятника «Алеша»
- Самолет вернулся в токийский аэропорт из-за укусившего стюардессу американца
- «АвтоВАЗ» зарегистрировал новый логотип со стилизованной буквой «X»
- МИД: Пакистан оставляет за собой право ответить на удар Ирана
- Олег Кононов стал главным тренером ФК «Торпедо»
- Россиянина отправили в колонию за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ
- В 2023 году Россия увеличила экспорт баранины в 10 раз
- Жители Дальнего Востока взяли в 1,5 раза больше льготных ипотек в 2023 году
- Генсек ООН Гутерриш: Миру грозят худшие пять лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru