Двух полковников ФСБ обвинили в получении взятки в 20 млн рублей

Военное следствие предъявило обвинение двум полковникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) по делу о получении взятки в размере почти 20 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного производства.

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По данным следствия, обвиняемые получили взятку от настоятеля московского католического храма святого Людовика. Арестованные офицеры признали вину.

Согласно фабуле преступления, обвиняемые получали денежные средства с марта по октябрь 2023 года. Полковники обещали взяткодателю помочь решить в его пользу спор в арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что трех офицеров управления «М» ФСБ обвинили в получении взяток на сумму более пяти миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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