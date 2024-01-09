Двух полковников ФСБ обвинили в получении взятки в 20 млн рублей
Военное следствие предъявило обвинение двум полковникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) по делу о получении взятки в размере почти 20 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного производства.
По данным следствия, обвиняемые получили взятку от настоятеля московского католического храма святого Людовика. Арестованные офицеры признали вину.
Согласно фабуле преступления, обвиняемые получали денежные средства с марта по октябрь 2023 года. Полковники обещали взяткодателю помочь решить в его пользу спор в арбитражном суде.
Ранее сообщалось, что трех офицеров управления «М» ФСБ обвинили в получении взяток на сумму более пяти миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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