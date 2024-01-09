Двух полковников ФСБ обвинили в получении взятки в 20 млн рублей

По данным следствия, обвиняемые получили взятку от настоятеля московского католического храма святого Людовика. Арестованные офицеры признали вину.

Согласно фабуле преступления, обвиняемые получали денежные средства с марта по октябрь 2023 года. Полковники обещали взяткодателю помочь решить в его пользу спор в арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что трех офицеров управления «М» ФСБ обвинили в получении взяток на сумму более пяти миллиардов рублей, передает «Радиоточка НСН».

