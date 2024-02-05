Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Лисичанску

Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по пекарне в Лисичанске 3 февраля, сообщило постпредство.

Спасатели достали 10 человек из-под завалов пекарни в Лисичанске

Ожидается, что заседание состоится 6 февраля.

По последним данным, в результате украинского удара по пекарне в Лисичанске погибли 28 человек, среди них — один ребенок, еще десять человек пострадали.

Сегодня стало известно, что в результате украинского удара погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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