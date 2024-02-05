Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Лисичанску
5 февраля 202418:24
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по пекарне в Лисичанске 3 февраля, сообщило постпредство.
Ожидается, что заседание состоится 6 февраля.
По последним данным, в результате украинского удара по пекарне в Лисичанске погибли 28 человек, среди них — один ребенок, еще десять человек пострадали.
Сегодня стало известно, что в результате украинского удара погиб министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Потелещенко, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Повара обвинили в массовом отравлении детей и взрослых в летнем лагере под Тулой
- В музее в Калуге впервые покажут экспонаты из орловской усадьбы Тургенева
- Mercedes и BMW впервые объединились для конкуренции с китайскими автокомпаниями
- Трамп раскритиковал законопроект сената США по Украине
- «Слово пацана» стал лидером по количеству номинаций на кино- телепремию
- Завершились съемки сериала «Последний богатырь. Наследие»
- В Запорожской области более 10 школ искусств и библиотек получили инструменты и книги
- СМИ: Сотрудники Wildberries пожаловались в прокуратуру на условия работы
- В России с весны вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов
- Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов ВСУ по Лисичанску
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru