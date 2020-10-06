Российский военный задержан за шпионаж в пользу Эстонии

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Оба подозреваемых находятся под стражей. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, передает RT.

Ранее сообщалось об аресте томского ученого Александра Луканина по подозрению в передаче секретных технологий властям КНР.

