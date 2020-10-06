Российский военный задержан за шпионаж в пользу Эстонии

ФСБ задержала российского военнослужащего, который подозревается в передаче секретных сведений спецслужбам Эстонии.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Военный, а также его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, были задержаны в Смоленске и Пскове, сообщает телеканал «360».

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Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Оба подозреваемых находятся под стражей. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, передает RT.

Ранее сообщалось об аресте томского ученого Александра Луканина по подозрению в передаче секретных технологий властям КНР.

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
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