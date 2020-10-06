Российский военный задержан за шпионаж в пользу Эстонии
ФСБ задержала российского военнослужащего, который подозревается в передаче секретных сведений спецслужбам Эстонии.
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Военный, а также его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии, были задержаны в Смоленске и Пскове, сообщает телеканал «360».
Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Оба подозреваемых находятся под стражей. Им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, передает RT.
Ранее сообщалось об аресте томского ученого Александра Луканина по подозрению в передаче секретных технологий властям КНР.
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