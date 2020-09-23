Сафронов прошел психолого-психиатрическую экспертизу

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, который обвиняется в госизмене, прошел психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости. Отмечается, что Сафронов был в Институте имени Сербского в минувший вторник. Там ему провели психиатрическую экспертизу, её результаты пока не готовы.

Напомним, бывший журналист, а ныне советник главы «Роскосмоса» был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу. По информации ФСБ, ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. Вину Сафронов не признает. В свою очередь, в «Роскосмосе» подчеркнули, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.