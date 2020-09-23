Сафронов прошел психолого-психиатрическую экспертизу
Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, который обвиняется в госизмене, прошел психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, сообщает РИА Новости. Отмечается, что Сафронов был в Институте имени Сербского в минувший вторник. Там ему провели психиатрическую экспертизу, её результаты пока не готовы.
Напомним, бывший журналист, а ныне советник главы «Роскосмоса» был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы заключил его под стражу. По информации ФСБ, ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. Вину Сафронов не признает. В свою очередь, в «Роскосмосе» подчеркнули, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации.
А ранее стало известно, что Мосгорсуд признал законным продление до 7 декабря ареста советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, отмечает RT.
Между тем, ФСБ России не увидела нарушений в ходе расследования дела в отношении Ивана Сафронова. Просьбу проверить законность уголовного преследования в его отношении направили коллеги журналиста, а также его адвокаты. Однако ФСБ ответило стороне защиты, что дело было возбуждено на законных основаниях и в соответствии с действующим законодательством, сообщает "Свободная пресса",
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