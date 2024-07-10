Российский военный получил четыре года колонии за избиение жены
Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы военного за причинение тяжкого вреда здоровью своей жены. Рядовой будет отбывать наказание в колонии общего режима. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Судом установлено, что в январе текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный приревновал жену и начал ее избивать. Он ранил супругу ножом и наносил ей удары кулаками и ногами в армейских ботинках.
Ранее московский суд приговорил 15-летнего подростка к пяти годам колонии за убийство сверстника с особой жестокостью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru