Российский военный получил четыре года колонии за избиение жены

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы военного за причинение тяжкого вреда здоровью своей жены. Рядовой будет отбывать наказание в колонии общего режима. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

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Судом установлено, что в январе текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный приревновал жену и начал ее избивать. Он ранил супругу ножом и наносил ей удары кулаками и ногами в армейских ботинках.

Ранее московский суд приговорил 15-летнего подростка к пяти годам колонии за убийство сверстника с особой жестокостью.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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