Российский военный получил четыре года колонии за избиение жены

Судом установлено, что в январе текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный приревновал жену и начал ее избивать. Он ранил супругу ножом и наносил ей удары кулаками и ногами в армейских ботинках.

Ранее московский суд приговорил 15-летнего подростка к пяти годам колонии за убийство сверстника с особой жестокостью.

