В Домодедове полицейские со стрельбой задержали пять человек, избивших мужчину
В Домодедово пятерых человек доставили в отдел полиции после того, как они избили мужчину на трассе М-4 «Дон» и оказали сопротивление при задержании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковное управление МВД.
Во вторник в дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступило сообщение о том, что на 32-м километре трассы М-4 «Дон», неподалеку от села Ям, избили мужчину, которого затем увезли на автомобиле.
С учетом агрессивного поведения граждан, сотрудник полиции сделал два предупредительных выстрела в воздух из служебного оружия, сообщили в ведомстве.
В полиции подчеркнули, что пострадавших нет. Злоумышленников доставили в местное отделение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru