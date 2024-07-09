В Домодедове полицейские со стрельбой задержали пять человек, избивших мужчину

В Домодедово пятерых человек доставили в отдел полиции после того, как они избили мужчину на трассе М-4 «Дон» и оказали сопротивление при задержании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковное управление МВД.

Во вторник в дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступило сообщение о том, что на 32-м километре трассы М-4 «Дон», неподалеку от села Ям, избили мужчину, которого затем увезли на автомобиле.

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С учетом агрессивного поведения граждан, сотрудник полиции сделал два предупредительных выстрела в воздух из служебного оружия, сообщили в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что пострадавших нет. Злоумышленников доставили в местное отделение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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