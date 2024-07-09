В Домодедове полицейские со стрельбой задержали пять человек, избивших мужчину

В Домодедово пятерых человек доставили в отдел полиции после того, как они избили мужчину на трассе М-4 «Дон» и оказали сопротивление при задержании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковное управление МВД.

Во вторник в дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступило сообщение о том, что на 32-м километре трассы М-4 «Дон», неподалеку от села Ям, избили мужчину, которого затем увезли на автомобиле.