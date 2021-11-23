Российский актёр Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге
23 ноября 202116:44
Народный артист РФ Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, сообщает канал «78» в своем Telegram.
По словам актёра, он был за рулём автомобиля Jaguar, когда в него врезалась женщина на Audi, которая слишком резко выехала на дорогу задним ходом.
Скляр добавил, что чувствует себя нормально.
Ранее в Сочи в ДТП попал автомобиль Mercedes, в котором ехала телеведущая и журналиста Ксения Собчак, сообщает РИА ФАН.
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23 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru