Российский актёр Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге

По словам актёра, он был за рулём автомобиля Jaguar, когда в него врезалась женщина на Audi, которая слишком резко выехала на дорогу задним ходом.

Скляр добавил, что чувствует себя нормально.

Ранее в Сочи в ДТП попал автомобиль Mercedes, в котором ехала телеведущая и журналиста Ксения Собчак, сообщает РИА ФАН.