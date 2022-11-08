Российские войска предотвратили нападение ВСУ на николаево-криворожском направлении

Подразделения Вооруженных сил России за сутки смогли пресечь девять попыток вторжения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыл на николаево-криворожском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.

Минобороны РФ заявило об отражении новых атак ВСУ в Херсонской области

По данным оборонного ведомства, в результате операции ликвидировано более полусотни военнослужащих ВСУ, а также уничтожено семь боевых бронированных машин и десять автомобилей.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении оборонного завода в районе города Павлоград Днепропетровской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУНападениеУкраинаРоссия
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