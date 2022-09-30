ВКС РФ уничтожили цеха по сборке ракет «Точка-У»

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России нанесли удар по территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод» в районе Днепра.

Минобороны РФ заявило об уничтожении до 200 националистов в районе Краматорска

По его словам, в результате были уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории Южного машиностроительного завода.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в районе Павлограда в Днепропетровской области была подавлена реактивная батарея американских РСЗО HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияИгорь КонашенковМинобороны РФВКС РФ
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