ВКС РФ уничтожили цеха по сборке ракет «Точка-У»

По его словам, в результате были уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории Южного машиностроительного завода.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в районе Павлограда в Днепропетровской области была подавлена реактивная батарея американских РСЗО HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».