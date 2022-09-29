Посол ЛНР: Более 30 человек погибли при обстреле ВСУ колонны с беженцами

«В Харьковской области украинская армия обстреляла колонну из пяти машин, в которых находились мирные жители, пытавшиеся уехать из Купянска в Россию, в больницы ЛНР поступило семь пострадавших, в том числе дети, которых эвакуировали наши военные. По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли больше 30 человек, в том числе дети», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Мирошник добавил, что из-за постоянных атак украинских силовиков экстренные службы не могут вывезти тела погибших с места трагедии.

