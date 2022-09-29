Посол ЛНР: Более 30 человек погибли при обстреле ВСУ колонны с беженцами
Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, более 30 человек погибли. Об этом сообщил посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.
«В Харьковской области украинская армия обстреляла колонну из пяти машин, в которых находились мирные жители, пытавшиеся уехать из Купянска в Россию, в больницы ЛНР поступило семь пострадавших, в том числе дети, которых эвакуировали наши военные. По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли больше 30 человек, в том числе дети», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Мирошник добавил, что из-за постоянных атак украинских силовиков экстренные службы не могут вывезти тела погибших с места трагедии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+40 017 / сут.
Умерли
387 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+61 515 / сут.
- Посол ЛНР: Более 30 человек погибли при обстреле ВСУ колонны с беженцами
- Минцифры попросило руководство IT-компаний сохранить 80% зарплаты мобилизованным сотрудникам
- В МИД заявили, что ЧП с «Северными потоками» произошли в контролируемых США водах
- Володин анонсировал законы, которые вступят в силу в октябре
- Правительство России: Отслужившие в иностранной армии граждане попадут под мобилизацию
- СМИ: В Турции появится альтернативная системе «Мир» «билетная карта» для туристов
- Для мобилизованных медиков обещали провести спецподготовку
- СМИ предупредили об угрозе отключения мобильной связи в Европе на фоне энергокризиса
- Пункт мобилизации развернут на границе с Казахстаном в Астраханской области
- Источник: Убийце первого главы ДНР Захарченко заплатили 5 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru