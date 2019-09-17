Red Wings перенесла рейс из-за инцидента с самолетом при посадке в Черногории

Как сообщает Интерфакс, при посадке в Тивате у авиалайнера произошел перегрев колеса в результате применения интенсивного торможения. По данным агентства, высадка пассажиров прошла штатно, никто не пострадал.

Отмечается, что пассажиры оборотного рейса Тиват-Москва размещены в гостинице.

В прошедшую пятницу, 13 сентября, НСН сообщал, что два самолета, летевшие в Симферополь и в Москву, успешно приземлились после сообщений об их минировании.

