Red Wings перенесла рейс из-за инцидента с самолетом при посадке в Черногории

17 сентября00:59

Авиакомпания Red Wings приняла решение перенести на следующий день рейс из черногорского Тивата в Москву в связи с инцидентом при посадке самолета.

Первый раз в чужое небо

Как сообщает Интерфакс, при посадке в Тивате у авиалайнера произошел перегрев колеса в результате применения интенсивного торможения. По данным агентства, высадка пассажиров прошла штатно, никто не пострадал.

Отмечается, что пассажиры оборотного рейса Тиват-Москва размещены в гостинице.

В прошедшую пятницу, 13 сентября, НСН сообщал, что два самолета, летевшие в Симферополь и в Москву, успешно приземлились после сообщений об их минировании.

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ФОТО: flickr.com // Ioanna Finve
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