Red Wings перенесла рейс из-за инцидента с самолетом при посадке в Черногории
Авиакомпания Red Wings приняла решение перенести на следующий день рейс из черногорского Тивата в Москву в связи с инцидентом при посадке самолета.
Как сообщает Интерфакс, при посадке в Тивате у авиалайнера произошел перегрев колеса в результате применения интенсивного торможения. По данным агентства, высадка пассажиров прошла штатно, никто не пострадал.
Отмечается, что пассажиры оборотного рейса Тиват-Москва размещены в гостинице.
В прошедшую пятницу, 13 сентября, НСН сообщал, что два самолета, летевшие в Симферополь и в Москву, успешно приземлились после сообщений об их минировании.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Red Wings перенесла рейс из-за инцидента с самолетом при посадке в Черногории
- Трамп не исключил ответственность Ирана за атаки на Saudi Aramco
- Захарова прокомментировала информацию о слежке российских дипломатов за ФБР
- Путин посоветовал Саудовской Аравии закупить российские С-400
- Ветеран «Спартака» призвал вернуть Карреру на пост тренера красно-белых