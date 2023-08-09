«Расстрелять за амбаром!»: Размещение пиротехники на ЗОМЗ назвали диверсией

АО «ЗОМЗ» является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В числе его продукции, в частности, указаны бинокли. Взрыв прогремел на территории склада пиротехники, который арендовала компания «Пироросс».

По предварительным данным, причиной взрыва стали человеческий фактор и нарушение технологического процесса. При этом появившаяся в ряде СМИ версия об «ударе беспилотника» не подтвердилась, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

