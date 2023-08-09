«Расстрелять за амбаром!»: Размещение пиротехники на ЗОМЗ назвали диверсией
Всех причастных к ЧП надо показательно наказать, выяснив, не было ли это сговором или изменой, сказал в эфире НСН Максим Третьяков.
Размещение пиротехнического предприятия на территории завода, производящего продукцию для силовиков, является диверсией, заявил в интервью НСН вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков.
В среду днем произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в подмосковном Сергиевом Посаде. По предварительным данным, взрыв произошел в ангаре, арендованном под склад пиротехники. Пострадали более 30 человек, под завалами могут оставаться люди.
«Решение о заключении такой сделки принимает руководитель предприятия. Это очень безответственно, но вопрос, что это, - измена или просто тупость, недосмотр? Здесь надо разбираться специалистам, но я считаю, что это просто диверсия… Расстрелять за амбаром! Таких людей надо снимать, выяснить, не был ли сговор с нашими "партнерами". Проверки должны быть обязательно. Экология, потребительский надзор, промбезопасность, - все должны быть завтра на объекте, надо все выяснить и показательно наказать всех, кто причастен», - возмутился Третьяков.
Он объяснил, какие предприятия можно размещать на территории заводов.
«Юридически запретов нет. Директор частного предприятия волен размещать любое производство, если оно вписывается в стандарты промышленной и экологической безопасности. Например, если у вас металлургический завод, ничего не мешает разместить еще один завод, если такая деятельность разрешена. Однако при существующей системе контроля размещения производства можно сделать это, особо не рекламируя или оповещая соответствующие службы. Руководитель волен сделать так, чтобы нарушения были не очевидны. При этом помимо формальной стороны вопроса должны быть мозги и ответственность за себя, за свой коллектив и за нашу Родину», - заключил собеседник НСН.
АО «ЗОМЗ» является ведущим разработчиком и производителем оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В числе его продукции, в частности, указаны бинокли. Взрыв прогремел на территории склада пиротехники, который арендовала компания «Пироросс».
По предварительным данным, причиной взрыва стали человеческий фактор и нарушение технологического процесса. При этом появившаяся в ряде СМИ версия об «ударе беспилотника» не подтвердилась, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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