Ракета HIMARS упала возле больницы в Донецке
11 июля 202402:33
В Пролетарском районе Донецка на территорию горбольницы №11 упала неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, сообщают «Известия».
На опубликованном видео с места происшествия видно, что территория огорожена. На место оперативно прибыли саперы и сотрудники МЧС, обезвредив ракету. О пострадавших и повреждениях не сообщается.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении РСЗО HIMARS, которыми был атакован Севастополь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru