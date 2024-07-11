Ракета HIMARS упала возле больницы в Донецке

В Пролетарском районе Донецка на территорию горбольницы №11 упала неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, сообщают «Известия».

СК РФ предполагает, что ВСУ нанесли удар по магазину в Донецке из HIMARS

На опубликованном видео с места происшествия видно, что территория огорожена. На место оперативно прибыли саперы и сотрудники МЧС, обезвредив ракету. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении РСЗО HIMARS, которыми был атакован Севастополь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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