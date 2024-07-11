Ракета HIMARS упала возле больницы в Донецке

На опубликованном видео с места происшествия видно, что территория огорожена. На место оперативно прибыли саперы и сотрудники МЧС, обезвредив ракету. О пострадавших и повреждениях не сообщается.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении РСЗО HIMARS, которыми был атакован Севастополь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

