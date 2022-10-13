Пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли

В пресс-службе правительства Челябинской области URA.RU сообщили, что в дополнение к федеральным выплатам в ускоренном порядке семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Для семей также действуют все принятые ранее меры региональной поддержки. Родственникам солдат обещают оказать психологическую и любую другую нужную помощь.

Где и когда это произошло, в сообщении не уточняется. Однако портал 74. ru пишет, что они погибли в зоне проведения спецоперации.

Ранее военный врач, сердечно-сосудистый хирург, кардиолог Владимир Хорошев в разговоре с НСН предположил, что в ходе частичной мобилизации в России были призваны граждане с серьезными заболеваниями, потому что некоторые военные комиссары делают выбор в пользу призыва полуслепого, чем своих родственников или знакомых.