Пять дронов ВСУ сбили над Белгородской и Тульской областями

Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над Белгородской и Тульской областями. Об этом сообщает Минобороны.

Пять беспилотников ВСУ сбиты в Белгородской и Курской областях

По данным ведомства, ночью 4 апреля военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО пять... аппаратов были уничтожены над Белгородской (3 БпЛА) и Тульской (2 БпЛА) областями», — указали в министерстве.

Ранее пресс-служба министерства по региональной безопасности Тульской области заявила об уничтожении двух дронов над регионом, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Тульская ОбластьБелгородская областьБеспилотникиПВОМинобороны

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