Пять дронов ВСУ сбили над Белгородской и Тульской областями
4 апреля 202407:32
Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над Белгородской и Тульской областями. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, ночью 4 апреля военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО пять... аппаратов были уничтожены над Белгородской (3 БпЛА) и Тульской (2 БпЛА) областями», — указали в министерстве.
Ранее пресс-служба министерства по региональной безопасности Тульской области заявила об уничтожении двух дронов над регионом, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии
- Пять дронов ВСУ сбили над Белгородской и Тульской областями
- Путин: В Донбассе и Новороссии восстановили более 10 тысяч объектов
- В Тульской области уничтожили два БПЛА
- На «Госуслугах» появился раздел для ветеранов спецоперации
- Журналист Карлсон: Украина не сможет победить Россию
- СМИ: Зеленский купил у Карла III резиденцию за 20 млн фунтов
- Сунак: Великобритания может выйти из ЕСПЧ из-за наплыва мигрантов
- В Верховной Раде считают закон о мобилизации диверсией против Украины
- Конгрессвумен Грин: ЦРУ присутствует на Украине и руководит борьбой с Москвой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru