«Пять дней потопа!»: Гидролог о сценарии техногенной катастрофы на Днепре
Наводнение может разрушить все, что было в русле реки, размывая кладбища, выгребные ямы и свалки опасных отходов, сказал в эфире НСН Михаил Болгов.
Каховское водохранилище продолжит затапливать города три-пять дней, наполняя Днепр токсичными отходами, заявил в эфире НСН гидролог, завлабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
Верхняя части Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня, после чего начался нерегулируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Власти сообщили о почти полном затоплении городов Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань, находящихся ниже по течению Днепра.
«Вода, которая затопила города в нижнем течении Днепра, будет уходить оттуда только тогда, когда вытечет из Каховского водохранилища. Это займет несколько дней и будет сопровождаться затоплением объектов инфраструктуры, ливневок, домов, подвалов. В процессе затоплений домов, выгребных ям, кладбищ, хранилищ, свалок, все это попадет в воду. Сколько воды вытечет, мы представить можем, это будет три, четыре или пять дней, а вот что будет происходить с экосистемой – более сложный вопрос. Надо понимать, какие там были площадки опасных отходов, склады удобрений, септики, выгребные ямы и так далее. Нужно понимать, сколько этого дерьма может попасть в Днепр», - сказал Болгов.
По его словам, наводнение может привести к значительным разрушениям.
«Сценарий техногенной катастрофы предполагает, что в первый день, в первые часы после разрушения гидротехнического сооружения размывается "волна прорыва". Внезапное разрушение создает специфический режим потока, который устремляется в нижний бьеф (нижнее течение), и там формирует наводнение. Техногенное наводнение характеризуется большой скоростью затопления и приводит к большому ущербу. Динамика потока предполагает воздействие на мосты, инфраструктуру и другие объекты. Кабели, газопроводы, нефтепроводы, все, что есть в русле, может быть разрушено», - предупредил гидролог.
Болгов поставил крест на дальнейшей судьбе Каховского водохранилища, подтвердив, что до прорыва в нем по непонятным причинам резко увеличилось количество воды.
«В силу непонятных причин в последние дни перед прорывом уровень воды в водохранилище резко рос. Это усложнило ситуацию, поскольку в этом водохранилище и так очень много воды, порядка 14 кубических километров. Скорее всего, оно прекратит свое существование, и это будет большой проблемой для всех объектов водоснабжения, для Северо-Крымского канала и других насосных станций. Если уровень воды упадет ниже проектного "мертвого объема", все эти технические средства просто прекратят свое функционирование», - заключил собеседник НСН.
Доктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимир Тетельмин ранее говорил НСН, что две недели назад украинцы специально начали переполнять Каховское водохранилище, сбрасывая воду на верхнем течении Днепра.
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