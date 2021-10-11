Пять человек пострадали в аварии у подмосковного Одинцова
В Московской области пять человек получили травмы при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Отмечается, что ДТП случилось на пятом километре трассы Северный обход Одинцово. Столкновение произошло между автомобилями Volkswagen и Hyundai. Детали о состоянии пострадавших и обстоятельствах аварии в МВД не сообщили.
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