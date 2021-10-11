Пять человек пострадали в аварии у подмосковного Одинцова

Отмечается, что ДТП случилось на пятом километре трассы Северный обход Одинцово. Столкновение произошло между автомобилями Volkswagen и Hyundai. Детали о состоянии пострадавших и обстоятельствах аварии в МВД не сообщили.

Координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов заявил, что претензии к журналистке Ксении Собчак после смертельного ДТП в Сочи предъявляют из-за того, что она покинула место аварии