Пять человек пострадали в аварии у подмосковного Одинцова

В Московской области пять человек получили травмы при столкновении двух автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

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Отмечается, что ДТП случилось на пятом километре трассы Северный обход Одинцово. Столкновение произошло между автомобилями Volkswagen и Hyundai. Детали о состоянии пострадавших и обстоятельствах аварии в МВД не сообщили.

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Фото: 40.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПодмосковьеПострадавшиеАвария
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