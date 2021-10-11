В «Синих ведёрках» объяснили претензии к Собчак после ДТП в Сочи
Координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов заявил, что претензии к журналистке Ксении Собчак после смертельного ДТП в Сочи предъявляют из-за того, что она покинула место аварии, сообщает NEWS.ru.
По его словам, людей возмущает именно моральная сторона, а именно тот факт, что Собчак просто «пересела в другую машину и уехала».
«Если бы Собчак осталась на месте ДТП, дала показания, рассказала, что произошло, наверно, здесь ни у кого бы не было каких-то претензий», - подчеркнул Шкуматов.
Ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля, перевозившего Собчак, сообщает RT. Водитель Mercedes, который вёз телеведущую, двигаясь по автодороге «Адлер - Красная поляна» выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+29 409 / сут.
Умерли
217 тыс.+957 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+15 460 / сут.
- Нуланд рассказала, что будет обсуждать на переговорах в Москве
- В «Синих ведёрках» объяснили претензии к Собчак после ДТП в Сочи
- В Кремле поддержали тезисы Медведева в статье о руководстве Украины
- Нобелевскую премию по экономике вручили за новые взгляды на рынок труда
- Песков оценил предложение ввести штрафы за отказ от вакцинации
- Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с Нуланд
- Яхты, виллы и райские пляжи. Радио JAZZ разыграет поездку на Мальдивы
- СМИ: Козак и Нуланд встретятся 13 октября
- Боррель: Евросоюз может приобрести у России больше газа
- В России предложили ввести штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru