В «Синих ведёрках» объяснили претензии к Собчак после ДТП в Сочи

По его словам, людей возмущает именно моральная сторона, а именно тот факт, что Собчак просто «пересела в другую машину и уехала».

«Если бы Собчак осталась на месте ДТП, дала показания, рассказала, что произошло, наверно, здесь ни у кого бы не было каких-то претензий», - подчеркнул Шкуматов.

Ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля, перевозившего Собчак, сообщает RT. Водитель Mercedes, который вёз телеведущую, двигаясь по автодороге «Адлер - Красная поляна» выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.

