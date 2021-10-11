В «Синих ведёрках» объяснили претензии к Собчак после ДТП в Сочи

Координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов заявил, что претензии к журналистке Ксении Собчак после смертельного ДТП в Сочи предъявляют из-за того, что она покинула место аварии, сообщает NEWS.ru.

«В Америку не улетела. Помогу, чем смогу». Собчак оправдалась после смертельного ДТП

По его словам, людей возмущает именно моральная сторона, а именно тот факт, что Собчак просто «пересела в другую машину и уехала».

«Если бы Собчак осталась на месте ДТП, дала показания, рассказала, что произошло, наверно, здесь ни у кого бы не было каких-то претензий», - подчеркнул Шкуматов.

Ранее в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля, перевозившего Собчак, сообщает RT. Водитель Mercedes, который вёз телеведущую, двигаясь по автодороге «Адлер - Красная поляна» выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СочиДТПКсения Собчак
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