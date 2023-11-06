В ДТП с грузовиком в Подмосковье один человек погиб и шесть пострадали

На трассе «Каспий» в Московской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщила в своем Telegram-канале региональная прокуратура.

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По данным ведомства, в понедельник днем водитель легкового автомобиля Renault столкнулся с грузовиком Volvo на 139-м километре трассы.

В результате происшествия один человек погиб. Шестеро получили травмы различной степени тяжести. Среди них двое детей.

Каширская городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Чебаркульском районе Челябинской области погибли взрослый и ребенок, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ГрузовикиДТППодмосковье

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