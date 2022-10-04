Начальник автоколонны был убит в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

Мэр Донецка города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории автопарка коммунального предприятия «Донэлектроавтотранс» в Куйбышевском районе.

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По его словам, погиб начальник автоколонны Александр Лысенко.

«Пострадали 10 автобусов большой вместимости, а также остекление зданий», - добавил Кулемзин.

Ранее в Донбассе погиб 25-летний российский журналист, обозреватель издания RuBaltic.Ru Алексей Ильяшевич, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелПогибшиеДонецк
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