ПВО сбила еще четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Российские системы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 3 июня около 22.40 мск российские ПВО пресекли террористическую атаку с применением украинских беспилотников самолетного типа.
Ранее днем средства ПВО сбили беспилотник Валуйском городском округе в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе подверглось село Долгое.
В результате его падения с последующей детонацией был поврежден автомобиль, припаркованный у частного жилого дома, также посечен забор, передает «Радиоточка НСН».
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