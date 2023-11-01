ПВО уничтожила два дрона ВСУ в Брянской и Курской областях

Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны.

Минобороны РФ: уничтожен очередной беспилотник ВСУ над Брянской областью

«В течении ночи 1 ноября пресечены попытки террористических атак киевского режима с помощью БПЛА самолетного типа», — указали в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дроны.

Ранее системы ПВО перехватили два украинских БПЛА в Курской области, напоминает телеканал «360».

Между тем российские военные Центрального военного округа отразили атаку дронов-камикадзе в зоне специальной военной операции, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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