ПВО уничтожила два дрона ВСУ в Брянской и Курской областях
Два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течении ночи 1 ноября пресечены попытки террористических атак киевского режима с помощью БПЛА самолетного типа», — указали в ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили дроны.
Ранее системы ПВО перехватили два украинских БПЛА в Курской области, напоминает телеканал «360».
Между тем российские военные Центрального военного округа отразили атаку дронов-камикадзе в зоне специальной военной операции, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru