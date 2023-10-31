Минобороны РФ: уничтожен очередной беспилотник ВСУ над Брянской областью
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл над территорией Брянской области 31 октября около 16:00 мск.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow, которыми ВСУ попытались атаковать объекты на полуострове Крым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru