ПВО сбила шесть ракет РСЗО над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили шесть снарядов РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

Согласно сообщению, около 21.10 мск была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации.