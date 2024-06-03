ПВО сбила шесть ракет РСЗО над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили шесть снарядов РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

Согласно сообщению, около 21.10 мск была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием реактивной системы залпового огня «Ольха» по объектам на территории Российской Федерации.

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Ранее в Минобороны сообщили, что над Белгородской областью системы ПВО сбили беспилотник ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе подверглось село Долгое Валуйского городского округа.

В результате его падения с последующей детонацией был поврежден автомобиль, припаркованный у частного жилого дома, также посечен забор. На месте трудятся оперативные службы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБелгородская областьПВО

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