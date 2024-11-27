ПВО сбила две воздушные цели над акваторией Севастополя

Средства противовоздушной обороны ликвидировали две воздушные цели над черноморской акваторией Севастополя. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев в соцсетях.

Он уточнил, что объекты сбиты в районе Северной стороны. Ранее Развожаев сообщил, что силы ПВО отражают комбинированную воздушную атаку.

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Все службы Севастополя приведены в состояние боевой готовности. Глава города призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности.

По информации Развожаева, в районе Качи сбито два беспилотника. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Спасательной службы Севастополя, осколки упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиПВОСевастополь

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