ПВО сбила две воздушные цели над акваторией Севастополя
Средства противовоздушной обороны ликвидировали две воздушные цели над черноморской акваторией Севастополя. Об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев в соцсетях.
Он уточнил, что объекты сбиты в районе Северной стороны. Ранее Развожаев сообщил, что силы ПВО отражают комбинированную воздушную атаку.
Все службы Севастополя приведены в состояние боевой готовности. Глава города призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности.
По информации Развожаева, в районе Качи сбито два беспилотника. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Спасательной службы Севастополя, осколки упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru