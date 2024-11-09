Над Брянской областью уничтожили еще восемь беспилотников ВСУ
9 ноября 202402:52
Восемь украинских БПЛА сбили над Брянской областью. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, российские силы ПВО продолжают уничтожать дроны противника над территорией области.
«Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО», — написал Богомаз в Telegram.
Глава региона отметил, что обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее Богомаз сообщил о семи уничтоженных в регионе беспилотниках ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru