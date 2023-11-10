Минобороны РФ: украинский беспилотник сбит над территорией Брянской области

Как уточняется, беспилотник уничтожен около 15:00 пятницы, 10 ноября.

Губернатор региона Александр Богомаз также заявил об обстреле приграничного села Сушаны Климовского района. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, жертв и пострадавших в результате действий украинских вооруженных формирований нет, но повреждения получили несколько домовладений.

Ранее в Севастополе один человек пострадал при падении обломков беспилотника, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

