Минобороны РФ: украинский беспилотник сбит над территорией Брянской области

В результате действий российских средств противовоздушной защиты сбит украинский дрон самолетного типа над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.

Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Как уточняется, беспилотник уничтожен около 15:00 пятницы, 10 ноября.

Губернатор региона Александр Богомаз также заявил об обстреле приграничного села Сушаны Климовского района. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, жертв и пострадавших в результате действий украинских вооруженных формирований нет, но повреждения получили несколько домовладений.

Ранее в Севастополе один человек пострадал при падении обломков беспилотника, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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