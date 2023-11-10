Минобороны РФ: украинский беспилотник сбит над территорией Брянской области
В результате действий российских средств противовоздушной защиты сбит украинский дрон самолетного типа над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.
Как уточняется, беспилотник уничтожен около 15:00 пятницы, 10 ноября.
Губернатор региона Александр Богомаз также заявил об обстреле приграничного села Сушаны Климовского района. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, жертв и пострадавших в результате действий украинских вооруженных формирований нет, но повреждения получили несколько домовладений.
Ранее в Севастополе один человек пострадал при падении обломков беспилотника, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru