Трутнев прибыл в Якутию в связи с лесными пожарами
Вице-премьер РФ, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев прибыл в Якутию в связи со сложной ситуацией с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Отмечается, что лесопожарная обстановка в регионе станет основной темой визита полпреда.
Как сообщили в пресс-службе Трутнева, вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и главой Якутии Айсеном Николаевым вице-премьер вылетел в Намский район, где зафиксирована наиболее сложная обстановка с природными пожарами.
По итогам облета в Тастахском наслеге Намского района Трутнев провел совещание в аэропорту Якутска, в ходе которого поручил Роскосмосу доложить о ситуации с площадью пожаров.
По данным Федерального агентства лесного хозяйства, площадь лесных пожаров в Якутии составила более 7 млн гектаров, или 2 -3% общей площади лесов. Из-за распространения огня в республике ввели режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера.
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