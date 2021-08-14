Трутнев прибыл в Якутию в связи с лесными пожарами

Вице-премьер РФ, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев прибыл в Якутию в связи со сложной ситуацией с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 7 млн гектаров

Отмечается, что лесопожарная обстановка в регионе станет основной темой визита полпреда.

Как сообщили в пресс-службе Трутнева, вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и главой Якутии Айсеном Николаевым вице-премьер вылетел в Намский район, где зафиксирована наиболее сложная обстановка с природными пожарами.

По итогам облета в Тастахском наслеге Намского района Трутнев провел совещание в аэропорту Якутска, в ходе которого поручил Роскосмосу доложить о ситуации с площадью пожаров.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, площадь лесных пожаров в Якутии составила более 7 млн гектаров, или 2 -3% общей площади лесов. Из-за распространения огня в республике ввели режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера.

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ФОТО: РИА Новости / Викентий Барковский
ТЕГИ:ДФОЛесные ПожарыЯкутия
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