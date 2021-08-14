Трутнев прибыл в Якутию в связи с лесными пожарами

Отмечается, что лесопожарная обстановка в регионе станет основной темой визита полпреда.



Как сообщили в пресс-службе Трутнева, вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым и главой Якутии Айсеном Николаевым вице-премьер вылетел в Намский район, где зафиксирована наиболее сложная обстановка с природными пожарами.



По итогам облета в Тастахском наслеге Намского района Трутнев провел совещание в аэропорту Якутска, в ходе которого поручил Роскосмосу доложить о ситуации с площадью пожаров.

По данным Федерального агентства лесного хозяйства, площадь лесных пожаров в Якутии составила более 7 млн гектаров, или 2 -3% общей площади лесов. Из-за распространения огня в республике ввели режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера.

