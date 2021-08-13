Площадь лесных пожаров в Якутии превысила 7 млн гектаров
Огнь уже прошёл в лесах Якутии площадь свыше 7 миллионов гектаров, сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. Он напомнил, что вся площадь лесов в республике составляет 260 миллионов гектаров.
Таким образом, по словам Советникова, речь идёт о 2 -3% площади лесов, охваченной огнём. Кроме того, глава Рослесхоза уточнил, что большая часть пожаров в Якутии - беглые низовые, когда выгорает подстилка, кустарник, однако лиственница - основная порода - остается жить.
На сегодня в Якутии действует 171 очаг пожара с общей площадью активного горения около 6 тысяч гектаров. Дым от лесных пожаров накрывает не только республику, но и соседние регионы.
Сегодня в Якутии введён режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера, а также установлен федеральный уровень реагирования. Об этом объявил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на выездной правительственной комиссии в республике.
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