Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Москва намерена принять на лечение пострадавших в результате обстрелов Курской области, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Выражаю слова поддержки жителям Курской области», – написал он.

По словам Собянина, для оперативной медицинской помощи пострадавшим и поддержки региональных специалистов в область также были отправлены московские врачи.

В приграничных районах Курской области вторые сутки идут бои с диверсантами ВСУ, регион регулярно подвергается обстрелу.

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ФОТО: пресс-служба Швабе
ТЕГИ:Курская ОбластьМоскваСергей Собянин

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