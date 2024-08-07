Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Основные работы по ремонту киностудии им. Горького завершат к концу 2025 года Стартует школа грантов для НКО «Москва - добрый город» Москвичи в проекте «Активный гражданин» оценят новые площадки для выгула собак В Москве на дороги нанесут 10 тысяч знаков «Осторожно, дети!» Ливень и гроза ожидаются в Москве во второй половине дня