Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области
7 августа 202415:39
Москва намерена принять на лечение пострадавших в результате обстрелов Курской области, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Выражаю слова поддержки жителям Курской области», – написал он.
По словам Собянина, для оперативной медицинской помощи пострадавшим и поддержки региональных специалистов в область также были отправлены московские врачи.
В приграничных районах Курской области вторые сутки идут бои с диверсантами ВСУ, регион регулярно подвергается обстрелу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru