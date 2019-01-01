Стала известна мотивация «керченского стрелка»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл причины бойни в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. По его словам, студент Владислав Росляков устроил стрельбу в колледже из-за унижения, пишет РИА ФАН.

Молодой человек был объектом для постоянных злых шуток со стороны сверстников, пояснил Бастрыкин. Живя только с одной мамой, Росляков не мог позволить себе ходить в фирменных джинсах и футболках, покупая более дешевые подделки, передает RT.

Глава СКР отметил, что молодые люди остро чувствуют несправедливость в обществе, и потому «достают винтовки, пистолеты, бомбы, гранаты и идут в наши школы».

По мнению главного следователя страны, нужно как можно чаще поощрять нравственное и положительное поведение у подростков, сообщает Ura.ru.

Напомним, что в октябре прошлого года в Керчи студент политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл стрельбу в своем учебном заведении. 20 человек погибли, более 50 человек пострадали, нападающий покончил с собой. Психолог Александр Кичаев объяснил в эфире НСН объяснил агрессию «керченского стрелка». По его словам, молодой человек мог находиться под воздействием антидепрессантов.

