Из схиигумена в монахи? Кураев не верит в раскаяние опального отца Сергия
При этом сам запрещенный в служении протодиакон раскаиваться не собирается, чтобы «не было стыдно через 20 лет».
В РПЦ готовы принять экс-схиигумена Сергия (Романова), если он решит вернуться в Церковь, однако для этого ему следует раскаяться и признать, что его поведение - отрицание коронавируса, а также критика российской власти и патриарха - было ошибочным.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что если отлученный схимонах раскается, то он сможет вернуться в церковь только в качестве простого монаха, однако важнее, чувствует ли себя Сергий отлученным от церкви Христовой.
«Слова о раскаянии и возвращении Сергия в лоно Русской православной церкви сказал епископ Савва Тутунов, заместитель управляющего делами Московской патриархии. При этом здесь важно понять, о каком возвращении в церковь говорится. Как мне кажется, речь здесь не идет о том, будет ли Сергию возвращен сан. Формально, по церковным правилам сан не может быть возвращен, если его однажды лишили. Сергий может вернуться в церковь только как простой монах, в этом смысле покаяние всегда возможно. Другое дело, захочет ли он. Я в этом совсем не уверен и большой вопрос, чувствует ли он себя отлученным от церкви Христовой, а не просто - от нелюбимой ему структуры. Важно понимать, что если бы не реакция общественности, то взгляды Сергия имели бы минимальное влияние. Человек он с минимальной харизмой, в церкви сами сделали из него величину», - отметил Кураев.
Сам отец Андрей пока не собирается «возвращаться на путь церкви», ведь через двадцать лет ситуация может поменяться, и нынешние «декларации церковных риторов» тогда будет вспоминать просто стыдно.
«Такая формулировка – «вернуться на путь церкви» - следует из указа патриарха Кирилла. Это как раз говорит о том, что я не лишаюсь сана, а есть надежда, что я одумаюсь и вернусь на путь церкви. Но в том то и дело, что вопрос, который я последние годы ставлю постоянно, в этом и состоит: а что такое путь церкви? Честно скажу, на тот путь, о котором говорят в РПЦ, я возвращаться никак не хочу. Потому что знаю, что все, что официально возглашали спикеры от церкви в двадцатом веке, вспоминать было просто стыдно уже через двадцать лет. Вспомним заявление Синода во время празднования 300-летия дома Романовых в 1913 году. Прибавляем 20 лет. Кто бы тогда хотел сказать, что это и есть вера Церкви, мы так исповедуем? Напротив – руками и ногами отталкивались от этого. Дальше берем ситуацию 48-49 годов, прибавляем двадцать лет к этим здравицам в честь великого вождя. И кто хотел бы их через двадцать лет повторять? А 70-е годы... Попробуйте те статьи опубликовать сейчас! Такой прецедент был, и священника лишили сана за слова о Ленине и о том, что Ленин делал хорошее дело. А это официальная позиция русской церкви 70-х годов! Это даже называлось Октябрьское богословие – богословие Октябрьской революции. Так что я думаю, что декларации патриарха Кирилла точно так же будут натирать не то, что совесть, я в это не верю, а пиар-чувства и пиар-инстинкты церковных риторов через 20 лет», - объяснил отец Андрей.
Ранее Басманный суд Москвы продлил арест бывшему схиигумену до июля. К концу этого месяца должно начаться судебное следствие, которое завершится приговором и реальным сроком, уверены собеседники URA.RU из числа правоведов. По мнению опрошенных изданием юристов, даже если Романову назначат максимальное наказание, через полгода после приговора он выйдет на свободу.
В РПЦ также заявили, что у Сергия есть возможность вернуться на стезю служению Богу. В частности секретарь Екатеринбургского епархиального совета игумен Вениамин (Райников) заявил, что для этого Романову надо вернуться в церковь, ведь «Господь ждет каждого раскаявшегося грешника».
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