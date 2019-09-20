В сети появилось видео расстрела полицейским коллег в метро

Момент расстрела полицейских прапорщиком Алексеем Смирновым попал на видео. Запись опубликовал «Коммерсант». Напомним, инцидент произошёл 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект». По данным СМИ, стрелявший был заподозрен коллегами в получении взятки в размере двух тысяч рублей.

На видео видно, что Смирнов достаёт пистолет и наводит на коллег — Максима Веялко и Алексея Лимонова. Он делает несколько выстрелов, после чего Лимонов пытается перехватить у него оружие, уже будучи раненым. Максим Веялко скончался от ранения на месте, пишет Ura.ru.

Добавим, по данным «Коммерсанта», задержанный на месте преступления прапорщик уже подозревался в двух эпизодах взяток. Отмечается, что следствие нашло доказательства того, что он обирал иностранных пассажиров метрополитена. Деньги ему они передавали в пакетах с бумажными платками.