СМИ: Призывавшего сопротивляться военкомам блогера задержали на Украине
Украинские силовики задержали блогера, призывавшего граждан сопротивляться с помощью арматуры сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщило издание «Общественное Чернигов» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Задержанному предъявили обвинение в препятствовании законной деятельности ВСУ, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Мера пресечения будет избрана 26 апреля.
Отмечается, что ролик, ставший причиной уголовного преследования, обвиняемый разместил в июле 2023 года. В своем «учебном пособии» (именно так мужчина назвал свои инструкции) он объяснял, как противостоять сотрудникам ТЦК, используя камни, молоток, песок, бензин, арматуру и иные подручные средства.
Ранее в Закарпатье цыгане избили сотрудника ТЦК после бытового конфликта.
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