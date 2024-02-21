В Закарпатье цыгане избили сотрудника военкомата
21 февраля 202414:20
В Закарпатье цыгане избили сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) после бытового конфликта, говорится в сообщении Telegram-канала «Политика Страны».
В публикации уточняется, что причина драки в Мукачево не связана с его служебной должностью.
«По предварительным данным следствия, конфликт возник на бытовом уровне», - говорится в сообщении.
Ведомство возбудило против зачинщиков драки уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее в офисе Зеленского заявили, что в боевых действиях участвуют 200-300 тысяч украинских солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru