В Закарпатье цыгане избили сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК) после бытового конфликта, говорится в сообщении Telegram-канала «Политика Страны».

В публикации уточняется, что причина драки в Мукачево не связана с его служебной должностью.

«По предварительным данным следствия, конфликт возник на бытовом уровне», - говорится в сообщении.

Ведомство возбудило против зачинщиков драки уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что в боевых действиях участвуют 200-300 тысяч украинских солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

