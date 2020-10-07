Сестра Ефремова рассказала о его самочувствии в СИЗО

Артист Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в Москве, не испытывает проблем в СИЗО. Об этом kp.ru сообщила его сестра Анастасия Ефремова.

По ее словам, артист «не пал духом» и заключение не способно его сломить.

«Он сильный. И не капризный. Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает», — сказал женщина.