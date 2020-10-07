Сестра Ефремова рассказала о его самочувствии в СИЗО

Артист Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в Москве, не испытывает проблем в СИЗО. Об этом kp.ru сообщила его сестра Анастасия Ефремова.

По ее словам, артист «не пал духом» и заключение не способно его сломить.

«Он сильный. И не капризный. Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает», — сказал женщина.

Дело Ефремова направлено в Мосгорсуд

По словам Анастасии, у артиста в СИЗО «нормальные» условия и с ним «ничего плохого не случится». Она также сообщила, что у него есть пьеса, которую он читает сокамерникам.

«За него уже все зоны бьются», — пошутила она.

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова требуют компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей, сообщает РИА ФАН. Адвокат пострадавших Александр Добровинский пояснил, что семья погибшего курьера собирается создать фонд имени Захарова.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СИЗОМихаил Ефремов
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