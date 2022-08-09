При столкновении грузовика с маршруткой под Новосибирском пострадали 11 человек
Грузовик и маршрутный микроавтобус столкнулись в Новосибирской области, сообщает «РЕН ТВ».
В автоаварии пострадали 11 человек. ДТП случилось в Ордынском районе области. В лобовом столкновении пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса. Водитель грузовика никаких травм не получил. Пострадавшие госпитализированы.
Напомним, в Дагестане произошла смертельная автоавария. Водитель ВАЗ-21104 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta и Lada Priora, которые затем столкнулись с Mitsubishi Carisma.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 862 / сут.
Умерли
383 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 721 / сут.
- Зеленский наказал украинского фигуриста за участие в шоу Навки
- За 1 евро: Tetra Pak продаст свой бизнес в России
- При столкновении грузовика с маршруткой под Новосибирском пострадали 11 человек
- Пентагон передаст Украине ПЗРК NASAMS
- ООН: готовится визит инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
- МЧС: спасатели ликвидировали пожар в Ленинградской области
- В Сеуле человек погиб из-за сильного ливня
- Певица и актриса Оливия Ньютон-Джон умерла на 74-м году жизни
- «Л’Этуаль» увеличил долю владения сетью «Подружка» до 100%
- Серена Уильямс выиграла матч впервые с 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru