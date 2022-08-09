При столкновении грузовика с маршруткой под Новосибирском пострадали 11 человек

В автоаварии пострадали 11 человек. ДТП случилось в Ордынском районе области. В лобовом столкновении пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса. Водитель грузовика никаких травм не получил. Пострадавшие госпитализированы.

Напомним, в Дагестане произошла смертельная автоавария. Водитель ВАЗ-21104 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta и Lada Priora, которые затем столкнулись с Mitsubishi Carisma.

