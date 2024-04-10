Съемочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел в ЛНР
Съёмочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел на Кременском направлении. Об этом в своём Telegram-канале заявило правительство Луганской народной республики (ЛНР).
Уточняется, что оператор Денис Шум был ранен в ногу, а корреспондент Артём Юндас получил контузию.
«Мы продолжаем держать связь с группой», - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона нанесла артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости» в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru