Съемочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел в ЛНР

Съёмочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел на Кременском направлении. Об этом в своём Telegram-канале заявило правительство Луганской народной республики (ЛНР).

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Уточняется, что оператор Денис Шум был ранен в ногу, а корреспондент Артём Юндас получил контузию.

«Мы продолжаем держать связь с группой», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинская сторона нанесла артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости» в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелЖурналистыЛНР

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