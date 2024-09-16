Гладков сообщил о попаданиях в жилые помещения при обстреле Белгорода
Белгород подвергся обстрелу. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее в городе была объявлена ракетная опасность, прогремела серия взрывов.
«Завыли сирены, начался обстрел города Белгорода... Поступила информация о возгорании автомобилей, попаданиях в жилые помещения», — рассказал губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что выехал на место происшествия, глава региона определит, какую помощь необходимо оказать жителям. Инцидент обсудят на утреннем заседании правительства.
Ранее ВСУ атаковали населенные пункты Новая Таволжанка, Козинка, Байцуры под Белгородом, были повреждены несколько строений, напоминает 360.ru.
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