Власти Белгородской области вооружат тероборону
Власти Белгородской области хотят выдать оружие отрядам самообороны региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«У нас они есть (отряды самообороны - прим. НСН). Почти 3 тысячи человек, семь батальонов вдоль границы. Тренируются с ноября прошлого года. Уже боеспособные единицы, одеты в форму, предоставлено снаряжение. Единственное, что в соответствии с действующим законодательством не решён пока вопрос с оружием», — сказал региональный глава во время прямого эфира в социальной сети ВК.
По его словам, во время атаки диверсантов ВСУ, которая произошла в понедельник, 22 мая, отряды теробороны не привлекались.
Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru