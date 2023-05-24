Власти Белгородской области вооружат тероборону

Власти Белгородской области хотят выдать оружие отрядам самообороны региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области в результате атаки диверсантов повреждены не менее 500 домов

«У нас они есть (отряды самообороны - прим. НСН). Почти 3 тысячи человек, семь батальонов вдоль границы. Тренируются с ноября прошлого года. Уже боеспособные единицы, одеты в форму, предоставлено снаряжение. Единственное, что в соответствии с действующим законодательством не решён пока вопрос с оружием», — сказал региональный глава во время прямого эфира в социальной сети ВК.

По его словам, во время атаки диверсантов ВСУ, которая произошла в понедельник, 22 мая, отряды теробороны не привлекались.

Ранее белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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