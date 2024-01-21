Пожар в Национальной картинной галерее в Сухуми ликвидирован

Возгорание в выставочном зале локализовано и фактически потушено, говорится в сообщении.

Уточняется, что пожарные делают пролив помещений, чтобы исключить вторичное возгорание, сообщает RT.

По предварительным данным, сгорели 3 тысячи из 4 тысяч картин, которые хранились фонды Национальной картинной галереи. В их числе до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе.

«Это ничем не восполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», – заявила исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр госагентству «Апсныпресс».

Ранее стало известно, что собор Парижской Богоматери вновь откроется уже в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Франции Розлин Башло.





