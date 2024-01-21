Пожар в Национальной картинной галерее в Сухуми ликвидирован
Огонь ликвидировали в здании Центрального выставочного зала Национальной картинной галереи в Сухуми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.
Возгорание в выставочном зале локализовано и фактически потушено, говорится в сообщении.
Уточняется, что пожарные делают пролив помещений, чтобы исключить вторичное возгорание, сообщает RT.
По предварительным данным, сгорели 3 тысячи из 4 тысяч картин, которые хранились фонды Национальной картинной галереи. В их числе до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе.
«Это ничем не восполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», – заявила исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр госагентству «Апсныпресс».
Ранее стало известно, что собор Парижской Богоматери вновь откроется уже в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Франции Розлин Башло.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: ВС России освободили село Крахмальное Харьковской области
- До 13 человек погибли в Донецке после обстрела ВСУ
- Пожар в Национальной картинной галерее в Сухуми ликвидирован
- Пропавший в Афганистане самолёт направлялся в Москву через Ташкент
- Пожар на терминале компании «НОВАТЭК» в Ленобласти локализовали
- Историк: Токсикологическую экспертизу тела Ленина не проводили
- Беженцы начали покидать Германию после выдачи им банковских карт
- Билет в один конец: Владелец Твикса рассказал подробности инцидента с питомцем
- СМИ: самозанятых ждут первые социальные льготы
- В МИД России заявили, что учения НАТО увеличивают риски военных инцидентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru