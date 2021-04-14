Нотр-Дам вновь откроется в 2024 году
Собор Парижской Богоматери вновь откроется уже в 2024 году, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Франции Розлин Башло.
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По ее словам, на восстановление Собора уже собрано 830 миллионов евро, что позволит успешно провести реставрацию здания сразу после проведения работ по обеспечению безопасности конструкций.
Настоятель собора Патрик Шове рассказал, что на полное восстановление памятника архитектуры может уйти более 15 лет. Но полностью сгоревший шпиль должен быть восстановлен в 2024 году.
Ранее режиссер Жан-Жак Анно приступил к съемкам фильма о разрушительном пожаре в соборе Парижской Богоматери. По словам самого режиссера, главную роль в его картине исполнит сам Нотр-Дам. Фильм расскажет историю не пожарных, а собора.
Напомним, что пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года и продлился более 15 часов. Тогда чудом уцелели хранившиеся там реликвии и произведения искусства, однако огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль.
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