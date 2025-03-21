Пожар в Хитроу мог быть терактом

В пресс-службе полиции заявили, что правоохранители совместно с пожарной службой выясняют причины возгорания. Аэропорт является частью инфраструктуры национального значения, поэтому к расследованию привлечена контртеррористическая команда. По данным газеты, полицейские выясняют, могло ли возгорание стать следствием диверсии. Пока признаков того, что это были умышленные действия, нет.

Из-за пожара на подстанции рядом с аэропортом в Хитроу было отключено электричество. Воздушная гавань будет закрыта сегодня весь день. По данным FlightRadar 24, это затронет не меньше 1351 рейс и почти 300 тысяч пассажиров.

МИД РФ ранее сегодня назвал абсурдом обвинения Москвы в причастности к поджогу ИКЕА в Литве. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что подобные заявления испирированы русофобскими настроениями.



