Пожар в Хитроу мог быть терактом

Антитеррористическое подразделение британской полиции приступило к расследованию пожара на электроподстанции, расположенной рядом с лондонским аэропортом Хитроу. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда, которое публикует The Times.

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В пресс-службе полиции заявили, что правоохранители совместно с пожарной службой выясняют причины возгорания. Аэропорт является частью инфраструктуры национального значения, поэтому к расследованию привлечена контртеррористическая команда. По данным газеты, полицейские выясняют, могло ли возгорание стать следствием диверсии. Пока признаков того, что это были умышленные действия, нет.

Из-за пожара на подстанции рядом с аэропортом в Хитроу было отключено электричество. Воздушная гавань будет закрыта сегодня весь день. По данным FlightRadar 24, это затронет не меньше 1351 рейс и почти 300 тысяч пассажиров.

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ФОТО: Alberto Pezzali / AP / TASS
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